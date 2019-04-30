2019-04-30T10:22:41+03:00
Общество

В главном омском парке устроят огненное шоу

Из-за непогоды праздник перенесли - Первомай отметят 4-го числа
Анна МИКУЛА
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Вообще-то огненное шоу в парке 30-летия ВЛКСМ изначально планировали на 2 мая. Но разгул стихии внес коррективы в расписании - ведь праздник будет на открытом воздухе.

Его перенесли на ближайшую субботу, 4 мая. Он начнется в 12.00.

– В этот день над главной сценой установят большой экран размером три на четыре метра, здесь покажут клипы-хиты СССР, советское кино и мультфильмы, — рассказала художественный руководитель парка Татьяна Борисенко. — На самой сцене выступят творческие коллективы. Вдоль центральной аллеи парка разместятся тематические фотозоны, выставка ретромобилей, выставка Hand Made и бочка с квасом. На танцплощадке пройдет ретро-дискотека.

Финальной частью праздника в 21.30 станет стилизованное огненное шоу от театра огня «Гало».

ИСТОЧНИК KP.RU

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