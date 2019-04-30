В Омске пропала 15-летняя школьница

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-30T09:36:55+03:00

Сейчас полицейские опрашивают ее одноклассников

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Близкие 15-летней Виктории Даниловой обратились с заявлением о ее исчезновении 30 апреля в полчетвертого утра.

Как выяснили полицейские, школьница ушла из дома по ул. 4-й Челюскинцев 29 апреля примерно в 13.00. Сейчас сотрудники уголовного розыска, подразделения по делам несовершеннолетних проверяют торговые комплексы, кинотеатры, анализируют информацию, полученную от одноклассников и педагогов.

Приметы Виктории: рост 155 см, волосы темные до плеч.

В момент ухода была одета в олимпийку темных цветов, темно-синие джинсы, черные кроссовки с белыми полосками. При себе имеет рюкзак красного цвета.

Знающих о местонахождении Виктории Даниловой просят позвонить по телефонам: 61-04-04 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU