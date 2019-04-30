В Омске пропала 15-летняя школьница
Близкие 15-летней Виктории Даниловой обратились с заявлением о ее исчезновении 30 апреля в полчетвертого утра.
Как выяснили полицейские, школьница ушла из дома по ул. 4-й Челюскинцев 29 апреля примерно в 13.00. Сейчас сотрудники уголовного розыска, подразделения по делам несовершеннолетних проверяют торговые комплексы, кинотеатры, анализируют информацию, полученную от одноклассников и педагогов.
Приметы Виктории: рост 155 см, волосы темные до плеч.
В момент ухода была одета в олимпийку темных цветов, темно-синие джинсы, черные кроссовки с белыми полосками. При себе имеет рюкзак красного цвета.
Знающих о местонахождении Виктории Даниловой просят позвонить по телефонам: 61-04-04 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU