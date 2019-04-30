В омской «Птичьей гавани» появился эко-экран, на котором будут сообщать о загрязнении воздуха

СЕГОДНЯ 09:15 2019-04-30T09:20:27+03:00

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На территории природного парка «Птичья гавань» в Омске появился единый областной экологический экран. На нем будет появляться информация о состоянии атмосферного воздуха в городе.

– Экологическая карта, с которой может ознакомиться каждый житель, представляет оперативную информацию о качестве атмосферного воздуха в округах города Омска на основании данных государственного мониторинга атмосферного воздуха, – сообщает пресс-служба областного минприроды. – Экологическая карта размещается на сайте министерства, а также на 52 экранах города.

Сегодня, 29 апреля, работы по монтажу и установке экрана завершены. Электронная модель экологической карты успешно прошла тестирование, подтвердив корректность своей работы. Информацию о качестве атмосферного воздуха на едином областном экране можно увидеть уже с 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU