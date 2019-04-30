Пьяный водитель без прав устроил аварию под Омском

СЕГОДНЯ 08:52 2019-04-30T08:53:18+03:00

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На трассе в Большереченском районе Омской области накануне вечером произошла серьезная авария. 31-летний мужчина ехал на своей машине «ВАЗ» по трассе «Омск-Тара». В районе 158 километра он на большой скорости выехал на встречку, где в этот момент ехала «Тойота». Машины столкнулись, от удара иномарка улетела в кювет и загорелась.

Машина после столкновения загореласьФото: vk.com

Фото: vk.com

В Госавтоинспекции сообщили, что 23-летний водитель иномарки и его 34-летняя пассажирка успели выбраться из горящей машины - их с травмами увезли в больницу. В больницу доставили и водителя «ВАЗа» с его 41-летним пассажиром. Позже выяснилось, что у омича, виновника аварии, и вовсе не было прав. Также уже установлено, что он был сильно пьян, по всей видимости, это и стало причиной аварии. Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU