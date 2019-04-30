2019-04-30T07:55:43+03:00
Общество

В Омске семья цыган получила полмиллиона за несуществующего ребенка

За это им дали от 2,5 до 3 лет условно
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске семья цыган получила полмиллиона за несуществующего ребенкаВ Омске семья цыган получила полмиллиона за несуществующего ребенкаФото: Мария ЛЕНЦ
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Молодая омичка захотела получить материнский капитал на второго ребенка, которого у нее не было. Для этого она обратилась к семейной паре цыган, и они рассказали ей о преступной схеме. Они посоветовали 28-летней омичке, у которой уже был один ребенок, обратиться в ЗАГС с заявлением о том, что роды прошли дома. В ЗАГСе ей выдали свидетельство о рождении несуществующего мальчика. После этого она пошла в отделение Пенсионного фонда и оформила сертификат на маткапитал.

- В целях получения денежных средств материнского капитала предоставили фиктивный договор займа, заключенный с коммерческой фирмой, якобы для строительства жилого дома. В результате данных действий из бюджета Российской Федерации было похищено более 453 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Также женщина получила пособие по уходу за ребенком в 63 тысячи рублей. Сумму в 516 тысяч рублей они разделили между собой. Обман омичей раскрыли и назначили им всем от 2,5 лет до 3 лет лишения свободы условно. Также они должны будут выплатить украденные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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