Омич, убивший внука в печи: Когда узнал, что ребенок умер, расстроился. Плакал.

СЕГОДНЯ 06:10 2019-04-30T10:44:52+03:00

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Не укладывается в голове, что произошло недавно в одном из дачных домов на окраине Омска. Обезумевший от выпитого спиртного сибиряк в приступе пьяной горячки схватил внука и затолкал его в печь. От сильных ожогов 2-летний малыш позже скончался в больнице. В тот день его мать оставила ребенка родителям, так как ей нужно было на работу. Сейчас дед умершего Максимки Александр Драненко находится в СИЗО. "Комсомолка" написала ему письмо и он неожиданно ответил.

По его словам, семья после случившегося его не навещает. Омич также заявил, что не помнит события того дня и сказал, что очень любил внука. Обратился он и к своей дочери, ребенка которой убил своими руками.

Драненко надиктовал ответы на вопросы, которые за ним записали. Ручку ему пока не выдают.Фото: Анна МИКУЛА

- Когда мне сказали, что ребенок умер, я очень расстроился. Плакал. Хочу попросить прощения у дочери. Я не хотел. Сожалею очень, - написал Александр Драненко.

ИСТОЧНИК KP.RU