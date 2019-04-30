2019-04-30T07:40:28+03:00
Общество

Стало известно, как омские больницы будут работать в праздники

Без помощи пациентов не оставят даже в выходные [расписание]
Анна МИКУЛА
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Больницы будут работать все выходные.Больницы будут работать все выходные.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая учреждения, оказывающие плановую и неотложную медицинскую помощь в условиях стационара, будут работать в обычном режиме, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Детские и взрослые поликлиники с 9.00 до 14.00 будут принимать вызовы в регистратуре и пациентов на участках, а с 9.00 до 15.30 врачи посетят заболевших на дому.

Получить медицинскую помощь по профилю «акушерство и гинекология» во время праздников можно 3 и 10 мая с 9 до 14 часов.

В стоматологических поликлиниках городских округов прием по графику с 9 до 14 часов. Неотложную помощь взрослым и детям, у которых в праздники заболят зубы, окажут с 15.00 до 8.00 в Городской клинической стоматологической поликлинике № 1 (ул. Волочаевская, 21а).

ИСТОЧНИК KP.RU

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