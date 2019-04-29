Омская предприниматель отказалась от требования снести «Флагман»
Руководство «Флагмана» добилось сноса незаконной пристройки во дворе комплекса. Владелицей здания по улице Косарева, 103 оказалась предприниматель Татьяна Чернышева. В ответ женщина подала встречный иск - о признании «Флагмана» самовольной постройкой и его снос.
Но накануне сторонам удалось прийти к мирному соглашению в Центральном районном суде. По информации представителя собственников «Флагмана» Дмитрия Степанова, стороны подписали мировое соглашение по первому иску.
- Мы подписали мировое в рамках исполнительного производства, согласно которому до конца года Чернышева должна привести свое здание к нормам пожарной безопасности нашего класса, - цитирует Степанова «Новый Омск». - Если они не устранять нарушения, то мы будем требовать сноса пристройки.
ИСТОЧНИК KP.RU