2019-04-29T15:03:08+03:00
Общество

Омская предприниматель отказалась от требования снести «Флагман»

Напомним, Татьяна Чернышева подала иск в отместку
Анна МИКУЛА
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Руководство «Флагмана» добилось сноса незаконной пристройки во дворе комплекса. Владелицей здания по улице Косарева, 103 оказалась предприниматель Татьяна Чернышева. В ответ женщина подала встречный иск - о признании «Флагмана» самовольной постройкой и его снос.

Но накануне сторонам удалось прийти к мирному соглашению в Центральном районном суде. По информации представителя собственников «Флагмана» Дмитрия Степанова, стороны подписали мировое соглашение по первому иску.

- Мы подписали мировое в рамках исполнительного производства, согласно которому до конца года Чернышева должна привести свое здание к нормам пожарной безопасности нашего класса, - цитирует Степанова «Новый Омск». - Если они не устранять нарушения, то мы будем требовать сноса пристройки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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