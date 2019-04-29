В Омске уничтожили 36 тонн бельгийских груш

СЕГОДНЯ 14:52 2019-04-29T14:52:01+03:00

Кроме того, изъяли 33,5 тысяч единиц поддельной обуви и одежды

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Омские таможенники опубликовали результаты работы. С начала 2019 года в Казахстан вернули 2 тысячи тонн товаров - преимущественно овощей и фруктов. Кроме того, незаконно ввозимую на территорию региона продукцию уничтожали.

- В результате деятельности службы с начала 2019 года уничтожено более 36 тонн «санкционной» продукции (основную часть из них составили бельгийские груши), - сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления. - Также из торгового оборота на территории Омской области изъято более 33,5 тысяч единиц контрафактной продукции. В числе изъятых товаров, в основном, одежда, маркированная известными торговыми марками - Adidas, Reebok, Chanel, Nissan и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU