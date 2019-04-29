В главном омском парке появятся качели за 1,7 миллиона
Их установят уже к лету
В главном омском парке появятся качели за 1,7 миллионаФото: Евгения ГУСЕВА
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В парке имени 30-летия ВЛКСМ установят качели под названием «Ермак». Они представляют собой большую гондолу, которая будет раскачиваться вправо и влево. Качели предназначены для взрослых и детей старше 6 лет.
Договор на поставку аукциона заключили с алтайской компанией ООО «Родион-парк». Парку аттракцион обошелся в 1 миллион 740 тысяч рублей. Специалисты компании установят качели в течение двух месяцев. Скорее всего, новый аттракцион появится в парке уже к началу лета.
Напомним, ранее в парке установили новый аттракцион «Большая гусеница», а в мае-июне в парк доставят детскую карусель «Светофор».
ИСТОЧНИК KP.RU