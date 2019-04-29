Омичка вышла в финал I Всероссийского ведомственного фотоконкурса «Краса Росгвардии»

СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-29T14:15:13+03:00

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В Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации подведены итоги Первого всероссийского ведомственного фотоконкурса «Краса Росгвардии».

В нем приняли участие более тысячи женщин – военнослужащих и сотрудниц Росгвардии из всех регионов Российской Федерации, от Владивостока до Калининграда. По условиям конкурса участницам предлагалось в интересной форме рассказать о служебном опыте и достижениях, а также презентовать свои увлечения посредством постановочных фотографий и креативных композиционных решений.

Отборочный тур проходил на региональном и окружном уровнях. Участницы заключительного этапа конкурса определились накануне Дня Росгвардии. Их конкурсные фотографии были представлены на официальном сайте ведомства, где в течение месяца проходило онлайн-голосование.

За ходом творческого состязания внимательно следили сослуживцы, родные и знакомые участниц, а также многочисленные посетители сайта Росгвардии и подписчики официальных аккаунтов ведомства в Интернете. Статистика показала, что за время проведения конкурс привлек внимание более 3 миллионов пользователей.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области

Этапы проведения конкурса активно освещались в федеральных и региональных средствах массовой информации. Совместно с пресс-службами территориальных органов Росгвардии была подготовлена серия тематических сюжетов. Все они доступны на ведомственном YouTube-канале. В целом конкурс вызвал значительное количество положительных откликов как в Федеральной службе, так и в обществе.

По итогам голосования абсолютной победительницей конкурса стала прапорщик полиции Анна Храмцова из Управления Росгвардии по Свердловской области Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Младший лейтенант полиции Управления Росгвардии по Омской области Анастасия Будило заняла второе место по итогам первого всероссийского ведомственного фотоконкурса «Краса Росгвардии».

Ее портретный снимок, а также фотопортреты двенадцати финалисток послужат основой для создания календаря Росгвардии на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU