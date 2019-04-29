У омского автобуса прямо на ходу отвалился двигатель

СЕГОДНЯ 13:57 2019-04-29T14:20:22+03:00

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Довольно курьезное дорожно-транспортное происшествие с общественным транспортом случилось сегодня, 29 апреля, в районе улицы 9-ой Линии. У автобуса, ехавшего по маршруту № 45 прямо во время движения отвалился двигатель.

Фото, выложенные очевидцами в социальные сети, выглядят впечатляюще. По всей дороге растеклось вытекшее масло красно-бурого цвета и кажется, будто проезжая часть залита кровью.

- Автобус был не в линии, без пассажиров и транспортировался техпомощью на ремонт, - прокомментировали инцидент в омском департаменте транспорта.

Судя по всему, автобус 2005 года выпуска просто отслужил свое. Вероятно, крепления на которых держался двигатель просто сгнили от старости.

ИСТОЧНИК KP.RU