Автор книги, украденной омским студентом из магазина: Я готов возместить ущерб - не надо ломать парню жизнь

СЕГОДНЯ 13:47 2019-04-29T13:47:24+03:00

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История со студентом филфака, который украл в магазине 10 книжек, неожиданно получила продолжение. Напомним, 22-летнего студента филфака одного из омских вузов поймали на краже в книжном магазине. Он прошел мимо кассы с книжкой, которую не планировал оплачивать. Охранник вызвал полицейских, которым молодой человек признался – до этого он украл в другом магазине еще 9 книжек. Все книжки он воровал для себя и планировал их прочесть. Ущерб книжному магазину составил 3 тысячи рублей. Однако неожиданно на новость отозвался один из авторов украденных книг.

Писатель Алексей Пехов, работающий в стиле фэнтези, предложил компенсировать магазину ущерб за студента, который, по его мнению, попросту оступился.

- Как автор одной из книг - готов покрыть весь ущерб книжному магазину. Человека с книгами только отпустите. Конечно, кража остается кражей. Но если человек оступился впервые, да еще и из-за желания читать, можно попробовать пойти на компромисс. Если согласна пострадавшая сторона, судья и полиция. Просто чтобы не ломать студенту жизнь из-за желания приобщиться к литературе, - рассказал Алексей Пехов «Комсомолке».

ИСТОЧНИК KP.RU