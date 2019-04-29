Вдове омского ветерана войны не хотели давать деньги на покупку жилья

СЕГОДНЯ 13:35 2019-04-29T14:21:28+03:00

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Вдова омского ветерана из Большереченского района обратилась в местную администрацию за деньгами на покупку жилья. Но чиновники ей отказали, объяснив, что ее супруг не участвовал в боевых действиях 1941-1945 годов.

Пожилой женщине пришлось обращаться в суд, чтобы доказать: она все-таки имеет право на компенсацию. Как выяснилось, ее супруг участвовал в ликвидации националистического подполья в Республике Беларусь в 1951-1953 гг. и относится к ветеранах Великой Отечественной войны.

- Суд удовлетворил заявленные требования, обязав орган местного самоуправления и орган исполнительной власти восстановить вдову ветерана Великой Отечественной войны в списке граждан, претендующих на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Благодаря восстановлению в соответствующем списке заявительница смогла реализовать свое нарушенное право.

Пенсионерке выдали жилищный сертификат на приобретение дома.

ИСТОЧНИК KP.RU