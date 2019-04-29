2019-04-29T14:21:28+03:00
Общество

Вдове омского ветерана войны не хотели давать деньги на покупку жилья

Бабушке пришлось добиваться справедливости через суд
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Теперь пенсионерка сможет купить жилье.Теперь пенсионерка сможет купить жилье.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Вдова омского ветерана из Большереченского района обратилась в местную администрацию за деньгами на покупку жилья. Но чиновники ей отказали, объяснив, что ее супруг не участвовал в боевых действиях 1941-1945 годов.

Пожилой женщине пришлось обращаться в суд, чтобы доказать: она все-таки имеет право на компенсацию. Как выяснилось, ее супруг участвовал в ликвидации националистического подполья в Республике Беларусь в 1951-1953 гг. и относится к ветеранах Великой Отечественной войны.

- Суд удовлетворил заявленные требования, обязав орган местного самоуправления и орган исполнительной власти восстановить вдову ветерана Великой Отечественной войны в списке граждан, претендующих на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Благодаря восстановлению в соответствующем списке заявительница смогла реализовать свое нарушенное право.

Пенсионерке выдали жилищный сертификат на приобретение дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омская предприниматель отказалась от требования снести «Флагман»
В Омске уничтожили 36 тонн бельгийских груш
В главном омском парке появятся качели за 1,7 миллиона
«Поколение М» привозит большую моду в Омск
Омичка вышла в финал I Всероссийского ведомственного фотоконкурса «Краса Росгвардии»
У омского автобуса прямо на ходу отвалился двигатель
Автор книги, украденной омским студентом из магазина: Я готов возместить ущерб - не надо ломать парню жизнь
Омичу, сжегшему 2-летнего внука, предъявят новое обвинение
Омичка, упавшая на ступеньках магазина, отсудила 315 тысяч
Омский школьник, упавший животом на острие забора, хорошо перенес операцию
В Омской области из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение
В мэрии рассказали, где откроют торговые точки к Родительскому дню
Под конец апреля север Омской области завалило снегом
«Росводоканал Омск» уведомит омичей о сроках поверки приборов учёта