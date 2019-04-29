Омичка, упавшая на ступеньках магазина, отсудила 315 тысяч
Неприятное происшествие с жительницей Шербакульского района случилось 24 января. Женщина спускалась по лестнице магазина, поскользнулась и упала. Это произошло из-за нечищеного льда на ступеньках.
Потерпевшая сломала ногу и провела 8 месяцев провела на больничном. В добровольном порядке руководство торговой сети отказалось компенсировать ущерб, и женщина обратилась в суд.
- Суд, согласившись с заключением прокурора, частично удовлетворил заявленные требования, взыскав с ООО «Компания Холидей» 315 тысяч рублей в качестве утраченного заработка, расходов на лечение, компенсацию морального вреда, штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя, а также судебных расходов по оплате юридических услуг, - сообщает пресс-служба облпрокуратуры. - Решение суда вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU