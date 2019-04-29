2019-04-29T12:55:40+03:00
Общество

Омичка, упавшая на ступеньках магазина, отсудила 315 тысяч

Инцидент произошел из-за, что территорию вокруг не чистили
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Инцидент произошел из-за, что территорию вокруг не чистили.Инцидент произошел из-за, что территорию вокруг не чистили.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Неприятное происшествие с жительницей Шербакульского района случилось 24 января. Женщина спускалась по лестнице магазина, поскользнулась и упала. Это произошло из-за нечищеного льда на ступеньках.

Потерпевшая сломала ногу и провела 8 месяцев провела на больничном. В добровольном порядке руководство торговой сети отказалось компенсировать ущерб, и женщина обратилась в суд.

- Суд, согласившись с заключением прокурора, частично удовлетворил заявленные требования, взыскав с ООО «Компания Холидей» 315 тысяч рублей в качестве утраченного заработка, расходов на лечение, компенсацию морального вреда, штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя, а также судебных расходов по оплате юридических услуг, - сообщает пресс-служба облпрокуратуры. - Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омская предприниматель отказалась от требования снести «Флагман»
В Омске уничтожили 36 тонн бельгийских груш
В главном омском парке появятся качели за 1,7 миллиона
«Поколение М» привозит большую моду в Омск
Омичка вышла в финал I Всероссийского ведомственного фотоконкурса «Краса Росгвардии»
У омского автобуса прямо на ходу отвалился двигатель
Автор книги, украденной омским студентом из магазина: Я готов возместить ущерб - не надо ломать парню жизнь
Вдове омского ветерана войны не хотели давать деньги на покупку жилья
Омичу, сжегшему 2-летнего внука, предъявят новое обвинение
Омский школьник, упавший животом на острие забора, хорошо перенес операцию
В Омской области из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение
В мэрии рассказали, где откроют торговые точки к Родительскому дню
Под конец апреля север Омской области завалило снегом
«Росводоканал Омск» уведомит омичей о сроках поверки приборов учёта