Омичка, упавшая на ступеньках магазина, отсудила 315 тысяч

СЕГОДНЯ 12:55 2019-04-29T12:55:40+03:00

Инцидент произошел из-за, что территорию вокруг не чистили. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инцидент произошел из-за, что территорию вокруг не чистили

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Неприятное происшествие с жительницей Шербакульского района случилось 24 января. Женщина спускалась по лестнице магазина, поскользнулась и упала. Это произошло из-за нечищеного льда на ступеньках.

Потерпевшая сломала ногу и провела 8 месяцев провела на больничном. В добровольном порядке руководство торговой сети отказалось компенсировать ущерб, и женщина обратилась в суд.

- Суд, согласившись с заключением прокурора, частично удовлетворил заявленные требования, взыскав с ООО «Компания Холидей» 315 тысяч рублей в качестве утраченного заработка, расходов на лечение, компенсацию морального вреда, штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя, а также судебных расходов по оплате юридических услуг, - сообщает пресс-служба облпрокуратуры. - Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU