Омский школьник, упавший животом на острие забора, хорошо перенес операцию

СЕГОДНЯ 12:28 2019-04-29T12:35:23+03:00

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Напомним, страшная история произошла в среду, 24 апреля, на территории школы № 88. 12-летний мальчик прыгал с крыши хозпостройки, не рассчитал расстояние и упал животом на острие забора. Сотрудникам МЧС пришлось выпиливать штырь, а медикам скорой, не вытаскивая его, везти ребенка в больницу. Школьник получил серьезное повреждение, но по счастью, все жизненно важные органы оказались не задетыми.

- Накануне ребенок перенес операцию, которая прошла успешно, - рассказала официальный представитель областного минздрава Светлана Оспенникова. - Сейчас его жизнь уже вне опасности. Мальчика перевели из реанимации в травматологию, состояние оценивается как средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU