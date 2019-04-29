В Омской области из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-29T12:24:54+03:00

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Омские спасатели объявили штормовое предупреждение в Омской области. По данным Обь-Иртышского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды до конца дня сегодня, 29 апреля, в Омской области сохранится очень сильный юго-западный ветер порывами до 21-26 м/с.

Из-за сильных порывов ветра могут выйти из строя линии электропередач, поэтому возможны отключения света. Также омичей призывают быть внимательными при нахождении на улице. Спасатели рекомендуют находиться подальше от столбов, рекламных щитов и неустойчивых конструкций. Автомобили также лучше парковать вдали от деревьев и щитов. Также лучше убрать вещи с балконов и плотно закрыть окна и двери.

- При возникновении любых чрезвычайных ситуаций горожане могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Омска по телефону: 78-78-78. Телефон спасательной службы МЧС России по Омской области — 01 или 101 с сотового телефона любого оператора связи, - напомнили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU