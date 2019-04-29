2019-04-29T12:10:56+03:00
Общество

В мэрии рассказали, где откроют торговые точки к Родительскому дню

В общей сложности их будет 85
Анна МИКУЛА
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В общей сложности в Омске откроют 85 торговых точек.В общей сложности в Омске откроют 85 торговых точек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Омске завершается подготовка к Родительскому дню, который в этом году выпадает на 7 мая. Кладбища уже привели в порядок и обработали от клещей. Накануне согласовали список торговых точек, где 22 апреля по 9 мая можно будет купить цветы.

- Планируется, что всего в эти дни будет организована работа на 85 торговых местах, в числе которых как постоянно действующие, так и сезонные нестационарные торговые объекты, реализующие товары ритуального назначения, - сообщает пресс-служба омской мэрии. - Самое большое количество - 25 объектов - будет работать на Ново-Южном кладбище, 18 - на Старо-Северном мемориальном, 19 - на Старо-Восточном кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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