2019-04-29T11:58:59+03:00
Общество

Под конец апреля север Омской области завалило снегом

В Усть-Ишиме лежат сугробы [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Под конец апреля север Омской области завалило снегомПод конец апреля север Омской области завалило снегомФото: vk.com
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Похолодание уже пришло на север Омской области, в поселок Усть-Ишим. Местные жители сфотографировали там сугробы, снег плотным слоем лег на дороги и тротуары поселка. На фото видно, как местные жители в зимней одежде идут по заснеженным дорогам.

В социальных сетях омичи написали, что так много снега выпало в Усть-Ишиме накануне, 27 и 28 апреля. Омичи опасаются, что теперь такое же похолодание придет и в Омск. Впрочем, их опасения подтверждают синоптики – уже сегодня ночью в городе похолодает до -2 градусов, а при прояснении и вовсе до -9. На завтра, 30 апреля, в Омске обещают снег, мокрый дождь и гололед. В городе выпадет около 3,4 миллиметра осадков. Такая же погода будет в Омске и 1 мая, в самом начале длинных майских каникул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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