Омские пожарные вытащили газовый баллон из горящего дома

СЕГОДНЯ 11:15 2019-04-29T11:40:06+03:00

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ЧП случилось сегодня, 29 апреля, в Амуре. В частном доме на улице 11-й Ремесленной начался пожар. Из-за того, что происшествие заметили поздно, постройка площадью 10 на 7 метров полностью выгорела.

– На момент прибытия пожарных горел частный дом, существовала угроза перехода огня на кровлю. На месте работали 18 спасателей на 4 машинах. Работало звено газодымозащитной службы, – сообщили в МЧС.

Из горящего дома вытащили газовый баллон, что позволило избежать взрыва. Пожар потушили за час. Огнем повреждены 60 квадратных метров дома и имущества в нем, закопчены стены на всей площади. Информация о пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU