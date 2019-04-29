Омские чиновники - о девочке, с ведерком заделывавшей ямы: «Детям на дороге не место»

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-29T11:11:30+03:00

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Накануне в социальных сетях появилось фото, на котором прохожие засняли маленькую девочку, которая ремонтировала дорогу при помощи детского ведерка - она засыпала ямы на разбитой дороге песком. Напомним, что это уже вторая история – на прошлой неделе маленький мальчик ремонтировал дорогу на Маркса. После этого дорожники оперативно закатали там дорогу асфальтом. По всей видимости, на это и рассчитывали родители девочки с ведерком. Однако на этот раз дорожников не впечатлили усилия девочки. Они напомнили, что детям не место на дороге.

- В этом году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет реконструировано 17 магистралей, 387 улиц подлежит аварийно-восстановительному ремонту. Перечень межквартальных проездов, подлежащих ремонту ещё формируется, заявки принимаются в окружных администрациях. Обращаем внимание родителей, что детям не место на дорогах, - пояснили нам в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU