Омичка убила своего ревнивого сожителя

СЕГОДНЯ 09:29 2019-04-29T09:29:23+03:00

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Все произошло в деревне Зеленое Поле Омского района. 36-летний омич приревновал свою сожительницу к своему брату-инвалиду. Как рассказала женщина, он уже не в первый раз предъявлял ей такие претензии. Они сильно поругались, мужчина стал ей угрожать, и женщина взяла в руки нож. Она ударила своего сожителя ножом в шею, после она испугалась и тут же вызвала скорую.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, мужчина умер до приезда врачей. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». 33-летняя женщина рассказала следователям, что она защищалась от мужчины, который хотел на нее напасть. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU