2019-04-29T10:33:43+03:00
Происшествия

В Омске на Завертяева упавшее дерево перегородило дорогу

Машинам приходится ехать в объезд [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске на Завертяева упавшее дерево перегородило дорогуВ Омске на Завертяева упавшее дерево перегородило дорогуФото: vk.com
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В социальных сетях омичи поделились фотографией. На улице Завертяева в Амурском поселке в из-за сильного порыва ветра дерево, которое стояло у дороги, упало прямо на проезжую часть. Омичи призывают объезжать участок дороги по другой улице.

По фото видно, что большое дерево полностью перегородило проезжую часть. Маршруткам и автобусам, которые едут по этому участку, пришлось развернуться. Тем временем, в администрации города уже сообщили, что специалисты ДЭУ Центрального округа выехали на место происшествия.

Напомним, что сегодня погода в Омске будет только ухудшаться. Синоптики обещают сильный ветер, а ночью и вовсе похолодает и пойдет снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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