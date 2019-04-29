В Омске на Завертяева упавшее дерево перегородило дорогу

СЕГОДНЯ 09:05 2019-04-29T10:33:43+03:00

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В социальных сетях омичи поделились фотографией. На улице Завертяева в Амурском поселке в из-за сильного порыва ветра дерево, которое стояло у дороги, упало прямо на проезжую часть. Омичи призывают объезжать участок дороги по другой улице.

По фото видно, что большое дерево полностью перегородило проезжую часть. Маршруткам и автобусам, которые едут по этому участку, пришлось развернуться. Тем временем, в администрации города уже сообщили, что специалисты ДЭУ Центрального округа выехали на место происшествия.

Напомним, что сегодня погода в Омске будет только ухудшаться. Синоптики обещают сильный ветер, а ночью и вовсе похолодает и пойдет снег.

ИСТОЧНИК KP.RU