Омичка, требовавшая у матери выпивку, убила соседку

СЕГОДНЯ 08:41 2019-04-29T08:41:49+03:00

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Все произошло в селе Могильно-Посельское в Большереченском районе Омской области. 52-летняя омичка пришла к своей матери и стала просить у нее денег на выпивку. Пожилая женщина отказала дочери, и они стали громко ругаться. На крики пришла соседка пенсионерки, которая вступилась за женщину и стала выгонять ее дочь. Омичка поняла, что денег ей никто не даст, и в порыве злости накинулась на соседку своей матери.

Как сообщили в следственном комитете, омичка схватила нож и нанесла смертельный удар соседке. От полученной травмы женщина умерла во дворе дома, где и происходила ссора. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU