2019-04-29T08:38:11+03:00
Общество

Стало известно, как будет работать омская почта на выходные

Подробнее о расписании можно узнать в специальном приложении
Анна МИКУЛА
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Почтовые отделения будут работать по особому графику.Почтовые отделения будут работать по особому графику.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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1 и 9 мая все почтовые отделения региона будут закрыты из-за праздников. 30 апреля и 8 мая они будут работать по сокращенному на час графику. 2 и 10 мая - в соответствии с графиком субботы, а 3 мая - по режиму воскресенья. 4, 5, 11 и 12 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.

- Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы, - рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям «Почты России». - Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки.

Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении «Почты России». Приложение доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

ИСТОЧНИК KP.RU

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