В аварии в Омской области водитель перевернулся и погиб

СЕГОДНЯ 08:16 2019-04-29T08:16:50+03:00

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Страшная авария случилась накануне в Тюкалинском районе Омской области. 55-летний водитель на машине ВАЗ-2115 ехал по дороге «Тюмень-Омск» в направлении Омска. В районе 472 километра она по каким-то причинам не справился с управлением и съехал в кювет. Машина мужчины перевернулась, а он получил травмы несовместимые с жизнью.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, водитель «ВАЗа» скончался на месте еще до приезда медиков. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Вполне возможно, что водителю по дороге стало плохо, поэтому его машина съехала на обочину и перевернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU