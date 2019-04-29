В аварии в Омской области водитель перевернулся и погиб
Все произошло на трассе в Тюкалинске [фото]
В аварии в Омской области водитель перевернулся и погибФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Страшная авария случилась накануне в Тюкалинском районе Омской области. 55-летний водитель на машине ВАЗ-2115 ехал по дороге «Тюмень-Омск» в направлении Омска. В районе 472 километра она по каким-то причинам не справился с управлением и съехал в кювет. Машина мужчины перевернулась, а он получил травмы несовместимые с жизнью.
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, водитель «ВАЗа» скончался на месте еще до приезда медиков. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Вполне возможно, что водителю по дороге стало плохо, поэтому его машина съехала на обочину и перевернулась.
ИСТОЧНИК KP.RU