В Омске водитель на внедорожнике залетел на детскую площадку

СЕГОДНЯ 08:15 2019-04-29T08:15:55+03:00

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Инцидент произошел на окраине города. В детскую площадку, расположенную недалеко от проезжей части, влетел внедорожник. Тяжелая машина снесла ограждение и застряла прямо посреди клумбы.

Происшествие собрало толпу зевак, которые и вызвали на место полицейских. Почему водитель не справился с управлением и допустил ДТП, пока не известно. Причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливают стражи порядка.

Фото: vk.com/inci55

Фото: vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU