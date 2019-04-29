В Омске водитель на внедорожнике залетел на детскую площадку
Машина остановилась посреди клумбы
Фото: vk.com/inci55
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Инцидент произошел на окраине города. В детскую площадку, расположенную недалеко от проезжей части, влетел внедорожник. Тяжелая машина снесла ограждение и застряла прямо посреди клумбы.
Происшествие собрало толпу зевак, которые и вызвали на место полицейских. Почему водитель не справился с управлением и допустил ДТП, пока не известно. Причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливают стражи порядка.
Фото: vk.com/inci55
Фото: vk.com/inci55
ИСТОЧНИК KP.RU