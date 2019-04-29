Мать младенца, выброшенного из окна в Омске, имела психические расстройства

СЕГОДНЯ 08:03 2019-04-29T08:03:37+03:00

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Все случилось на улице Лукашевича в Омске на Левом берегу. Прохожие заметили под окнами 12-этажки что-то странное, прикрытое желтым пакетом. Когда они решили убрать пакет, под ним оказался новорожденный младенец. Такой вид поверг прохожих в шок, и они вызвали полицию и скорую на место происшествия. Однако ребенку уже ничем нельзя было помочь, он умер задолго до приезда медиков.

- Как установлено в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы, ребенок мертворожденный, недоношенный, признаков криминального характера его смерти не имеется, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.

Следователи рассказали, что они уже нашли мать ребенка. Оказалось, что она имеет серьезные проблемы с психическим здоровьем. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU