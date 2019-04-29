Омич залез в киоск через потолок и украл оттуда телефоны

СЕГОДНЯ 07:45 2019-04-29T07:45:54+03:00

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Воришка пробрался в киоск на улице 17-й Военный городок в Центральном округе Омска. Там располагался салон по продаже и ремонту сотовых телефонов. Омич воспользовался тем, что в сборной стеклянной конструкции отсутствовал потолок и перелез через перегородку. Так он попал в помещение, где предприниматель хранил телефоны и другую технику для ремонта. Оттуда воришка вынес 4 мобильных телефона и оргтехнику, сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

Владелец киоска, узнав о краже, обратился в полицию. По горячим следам грабителя удалось найти – он сдал в ближайшие ломбарды украденные телефоны. На 20-летнего омича завели уголовное дело по статье «Кража», ему может грозить до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU