В Омске под окнами многоэтажки нашли тело младенца

СЕГОДНЯ 06:40 2019-04-29T06:40:51+03:00

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Накануне в социальных сетях появились жуткие кадры с места происшествия. Жильцы одного из домов по улице Лукашевича на Левом берегу нашли под окнами дома тело ребенка. Очевидцы предположили, что младенца кто-то выбросил из окна 12-этажки. Тело малыша, по сообщениям из соцсетей, было прикрыто пакетом.

В следственном комитете уже подтвердили информацию. В ведомстве сообщили, что предположительно, найденный ребенок был недоношенным и мертворожденным. Следователи не нашли повреждений на теле ребенка.

- Кто-то родить не может, столько нервов потрачено и денег, а кто-то просто взял и выкинул, - пишут шокированные омичи в соцсетях.

По данному факту уже проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU