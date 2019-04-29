В Омске засняли на фото, как ребенок ремонтирует дорогу из детского ведерка

СЕГОДНЯ 05:03 2019-04-29T05:03:15+03:00

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Не успела отгреметь история со школьником с Проспекта Маркса, яму на которой он заделывал с помощью детской лопатки, как появилась новая. Омичи засняли в Нефтяниках девочку, засыпающую выбоину на Проспекте Мира из детского ведерка. Все происходит в Лукьяновке под чутким руководством мамы малышки.

Горожане в шутку уже предположили, что это запущен флешмоб из детских дорожников. Мол, так жители хотят привлечь внимание властей к состоянию магистралей. Правда, не все верят, что одна и та же история сработает второй раз. Напомним, после публикаций о мальчике с лопаткой чиновники заделали ямы, а его пригласили в будущем на работы в дорожную службу. Другие же шутят, что это сестренка того самого героя и у них семейный подряд.

Реакции властей на фото пока не последовало.

ИСТОЧНИК KP.RU