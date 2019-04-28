2019-04-28T09:54:21+03:00
Спорт

Главного тренера «Авангарда» Боба Хартли могут дисквалифицировать на 4 года

Наставник омичей, якобы, обматерил допинг-офицера
Анна МИКУЛА
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По итогам сезона Боба Хартли признали лучшим тренером КХЛ. Фото: hawk.ruПо итогам сезона Боба Хартли признали лучшим тренером КХЛ. Фото: hawk.ru
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) собирается открыть дело против представителей главного тренера Боба Хартли, нападающего Дениса Зернова и главного врача Дмитрия Батушенко.

По информации «Спорт-экспресса», инцидент произошел во время финальной серии плей-офф между «Авангардом» и ЦСКА. Как стало известно изданию, хоккеист омской команды Денис Зернов отказался сдавать пробы и скрылся от допинг-офицера. При этом врач команды и главный тренер препятствовали работе сотрудника РУСАДА, а Боб Хартли, якобы, и вовсе обматерил его.

Теперь «Авангарду» грозят расследованием, а канадцу – наказанием вплоть до дисквалификации на 4 года.

– Не совсем понятно, каким образом внутренние документы РУСАДА одновременно в один день оказываются в двух ведущих спортивных СМИ страны. Все это вызывает большие вопросы и подозрения. А что касается дела, то РУСАДА прислали нам запрос, мы готовим ответ. Никаких конкретных обвинений против нас не выдвинуто, никаких положительных допинг-проб ни у кого нет. Сейчас мы видим лишь одни домыслы. Поэтому не обращаем внимание на слухи, работаем в штатном режиме, - заявил Максим Сушинский.

Добавим, что ХК «Авангард» должен предоставить ответ РУСАДА до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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