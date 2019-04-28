Омский пенсионер продает пулемет

СЕГОДНЯ 09:20 2019-04-28T09:22:49+03:00

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На одном из сайтов бесплатных объявлений появилось необычное предложение - житель Омска продает пулемет Калашникова. За товар мужчина просит 950 тысяч рублей. По информации «НГС. Омск», оружие деактивировано и стрелять из него нельзя. Интерес оно может представлять только для коллекционеров.

К их числу как раз и принадлежит нынешний владелец Сергей. Продавец рассказал, что он уже на пенсии, подрабатывает изготовлением чучел животных. А большую часть заработанных денег тратит на хобби – коллекционирование оружия. Например, у него есть редкий немецкий MG42, который он приобрел за 30 тысяч евро. Пулемет Калашникова Сергей решил продать, чтобы на вырученные деньги купить английский пулемет Льюиса.

ИСТОЧНИК KP.RU