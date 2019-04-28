2019-04-28T09:22:49+03:00
Общество

Омский пенсионер продает пулемет

За необычный товар мужчина просит почти миллион
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: Avito.ruФото: Avito.ru
Изменить размер текста:

На одном из сайтов бесплатных объявлений появилось необычное предложение - житель Омска продает пулемет Калашникова. За товар мужчина просит 950 тысяч рублей. По информации «НГС. Омск», оружие деактивировано и стрелять из него нельзя. Интерес оно может представлять только для коллекционеров.

К их числу как раз и принадлежит нынешний владелец Сергей. Продавец рассказал, что он уже на пенсии, подрабатывает изготовлением чучел животных. А большую часть заработанных денег тратит на хобби – коллекционирование оружия. Например, у него есть редкий немецкий MG42, который он приобрел за 30 тысяч евро. Пулемет Калашникова Сергей решил продать, чтобы на вырученные деньги купить английский пулемет Льюиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главного тренера «Авангарда» Боба Хартли могут дисквалифицировать на 4 года
Во время пожара в омском «Атриум-кино» находились около тысячи человек
Владелец омского «Атриум-кино», где случился пожар, лично приехал на место во время ЧП
В Омске в столкновении иномарки с большегрузом пострадали 2 девочки
В Омске и области объявили штормовое предупреждение
На трассе под Омском поймали газелиста со 150 ящиками нелегальной водки
Омичей предупредили о сильном снегопаде
Программа «Мир без слёз» в Омске: Областная детская клиническая больница получила 3 миллиона рублей на новое оборудование
«Прощай и скажи спасибо учительнице»: В Омске нашелся пропавший школьник, оставивший родителям странную записку
Омичам, из-за паводка отрезанным от земли, привезли муку и газ в баллонах
В Омске из-за велогонки 1 и 8 мая перекроют центр
Абоненты Tele2 в Омске выбирают фантастику
В Омске водитель на «Лексусе» сбил мотоциклиста
В Омске на 21-й Амурской изменят схему движения
В Омске мать с сыном, устроившие смертельные пытки пенсионерке, получили 34 года тюрьмы
Омские подростки устроили фотосессию с ножом на крыше недостроенной высотки
Дорогие друзья! Готовимся к Первомаю
В Омске для дачников изменили расписание 2 электрички
Пропавшую омскую школьницу нашли в торговом центре
Хакер из Саратова взломал омский сайт и требовал денег за устранение поломки
В Омске пожилого инвалида избили до смерти кочергой и убили его кошку