2019-04-28T07:51:43+03:00
Происшествия

Во время пожара в омском «Атриум-кино» находились около тысячи человек

Людей с верхних этажей выводили, когда нижние уже были затянуты дымом
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/inci55Фото: vk.com/inci55
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ЧП произошло вчера, 27 апреля, в развлекательном центре «Атриум-кино». Смотревшие кино люди не сразу отреагировали на сообщение об эвакуации, передававшиеся сразу на трех языках – русском, английском и немецком. Только после того, как тревогу забили сотрудники службы безопасности, люди начали покидать залы. По счастью, все службы сработали оперативно.

– Сообщение о происшествии поступило в 20.04, – пояснил официальный представитель регионального МЧС Денис Ахрамов. – По предварительным данным, в помещении пиццерии загорелась плита. Пожарные подразделения ликвидировали ЧП в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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