2019-04-28T07:38:31+03:00
Происшествия

Владелец омского «Атриум-кино», где случился пожар, лично приехал на место во время ЧП

Виновным в случившемся, возможно, придется искать новую работу
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/inci55Фото: vk.com/inci55
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Напомним, ЧП случилось накануне, 27 апреля, в КДЦ «Атриум-кино»,принадлежащем депутату областного Заксобрания Валерию Кокорину. На первом этаже здания развлекательного комплекса начался пожар. В этот момент внутри находились около тысячи человек. По счастью, все закончилось благополучно.

– Комментарий Анатолия Канунникова - помощника депутата Законодательного Собрания Омской области Валерия Кокорина по поводу вчерашнего пожара в КДЦ «Атриум-кино»: - Пожар начался в помещении пиццерии, которое арендуется одной из коммерческих структур, – рассказал помощник Валерия Кокорина Анатолий Канунников. – Все оборудование пиццерии принадлежит этой компании. Причиной возгорания стала неисправность фритюрницы. Однако из-за того, что арендатор вовремя не прочистил дымоход, дым после возгорания пошел в зрительный зал. В здании была оперативно проведена эвакуация, пострадавших при ЧП нет. На место происшествия выезжал депутат Законодательного Собрания Омской области Валерий Кокорин. Он лично проверил работу всех служб культурно-развлекательного центра, включая деятельность администрации КДЦ «Атриум-кино» и службы безопасности. Была дана жесткая оценка действиям сотрудников, не обеспечивших корректную работу противопожарного извещения и запасных выходов. Дирекции КДЦ предстоит серьезно скорректировать свою работу. Не исключены жесткие кадровые решения. При этом, по оценке представителей правоохранительных органов,благодаря оперативным действиям службы безопасности киноцентра присутствовавшие посетители и персонал были оперативно эвакуированы из здания, и при эвакуации не было допущено давки и паники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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