В Омске в столкновении иномарки с большегрузом пострадали 2 девочки

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-27T16:00:36+03:00

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Авария случилась сегодня днем на Левом берегу. 37-летний водитель на грузовом автомобиле «Химо» ехал по улице 3-я Енисейская со стороны улица 1-я Рыбачья. Когда он выехал на перекресток с улицей Конева со второстепенной дороги, он не уступил «Тойоте», которая ехала с метромоста в направлении улицы 70 лет Октября. Легковушка врезалась в бок большегруза.

В «Тойоте» ехал 41-летний водитель со своими маленькими дочками. В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что водитель обратился к приехавшим медикам, они оказали ему помощь на месте. Однако девочек 11 и 6 лет с травмами увезли в больницу. Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии и устанавливают все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU