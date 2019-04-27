2019-04-27T09:18:33+03:00
Общество

В Омске и области объявили штормовое предупреждение

Ожидается снег и сильный ветер
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске и области объявили штормовое предупреждениеВ Омске и области объявили штормовое предупреждениеФото: Евгения ГУСЕВА
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В Омске и области объявили штормовое предупреждение. Синоптики обещают сильный ветер до 18-24 метров в секунду 28 и 29 аперля. В северной части Омской области ожидается мокрый снег, дождь, гололед и гроза.

- В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями возможны нарушения в системе электроснабжения, повреждения линий эдектропередач и другие незначительные происшествия. В настоящее время службы экстренного реагирования и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности, сформированы ремонтные бригады для оперативного устранения возможных последствий непогоды, - сообщили в омской мэрии.

Омичам напомнили, что в случае чрезвыайных ситуаций можно обращаться в Единую дежурно-диспетерскую службу Омска по телефону:78-78-78. Телефон спасательной службы МЧС России по Омской области — 01 или 101 с сотового телефона любого оператора связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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