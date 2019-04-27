На трассе под Омском поймали газелиста со 150 ящиками нелегальной водки
На трассе в Тевризском районе в Омской области сотрудники ДПС остановили «Газель». Там они нашли 150 ящиков водки – около 3000 тысяч бутылок. Когда у водителя попросили документы на такую крупную партию алкоголя, их у мужчины не оказалось.
- Груз изъят, содержимое направлено на химическую экспертизу. По данному факту проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе полиции.
Если экспертизы подтвердят, что алкоголь контрафактный, то на жителя Усть-Ишима заведут уголовное дело, по которому ему может горозить штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до 3 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU