2019-04-27T08:30:49+03:00
Общество

Омичей предупредили о сильном снегопаде

От дальних поездок лучше воздержаться
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичей предупредили о сильном снегопадеОмичей предупредили о сильном снегопадеФото: vk.com
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Погода в Омске и области не балует омичей. Ощутимое похолодание пришло в регион накануне, однако сегодня погода только ухудшилась – пошел снег. Синоптики предупреждают, что сегодня ожидается снег, дождь и гололед на дорогах. Температура воздуха не поднимется выше +6 градусов, подует сильный северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с, в отдельных районах с порывами до 17 м/с. Водителей в ГИБДД попросили быть осторожными на дорогах.

- На территории Омской области ожидается понижение температуры воздуха, выпадение осадков в виде мокрого снега и дождя. Во избежание дорожно-транспортных происшествий строго соблюдайте правила дорожного движения, в особенности скоростной режим и правила маневрирования. Будьте бдительны при проезде пешеходных переходов, - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Однако такое резкое похолодание уже в начале следующей недели сменится таким же резким потеплением – в Омске ожидают до +20 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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