2019-04-26T14:29:51+03:00
Общество

«Прощай и скажи спасибо учительнице»: В Омске нашелся пропавший школьник, оставивший родителям странную записку

Прохожие заметили его на улице
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Пропавший школьник нашелсяПропавший школьник нашелсяФото: vk.com
Изменить размер текста:

Сегодня в социальных сетях мама 12-летнего школьника обратилась с мольбой о помощи. Маленький мальчик отправил родителям смс со словами «Прощай, скажи спасибо учительнице» и ушел из дома. Родители сразу же обратились к волонтерам, в полицию и распространили информацию в социальных сетях. Мама мальчика рассказала «Комсомолке», что ребенок нашелся спустя несколько часов поисков.

- Прохожий заметил похожего мальчика на проспекте Мира. Он шел в сторону «Кристалла» из Николаевки. Очевидец сразу же позвонил по телефону из листовки, и я помчалась на машине туда. Смотрю, и правда, идет! По всей видимости, он не собирался возвращаться домой – оделся тепло, зимние перчатки с собой взял. Я пока не знаю о конфликте с учительницей, едем в полицию сейчас разбираться, - призналась нам мама мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Программа «Мир без слёз» в Омске: Областная детская клиническая больница получила 3 миллиона рублей на новое оборудование
Омичам, из-за паводка отрезанным от земли, привезли муку и газ в баллонах
В Омске из-за велогонки 1 и 8 мая перекроют центр
Абоненты Tele2 в Омске выбирают фантастику
В Омске водитель на «Лексусе» сбил мотоциклиста
В Омске на 21-й Амурской изменят схему движения
В Омске мать с сыном, устроившие смертельные пытки пенсионерке, получили 34 года тюрьмы
Омские подростки устроили фотосессию с ножом на крыше недостроенной высотки
Дорогие друзья! Готовимся к Первомаю
В Омске для дачников изменили расписание 2 электрички
Пропавшую омскую школьницу нашли в торговом центре
Хакер из Саратова взломал омский сайт и требовал денег за устранение поломки
В Омске пожилого инвалида избили до смерти кочергой и убили его кошку