«Прощай и скажи спасибо учительнице»: В Омске нашелся пропавший школьник, оставивший родителям странную записку

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-26T14:29:51+03:00

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Сегодня в социальных сетях мама 12-летнего школьника обратилась с мольбой о помощи. Маленький мальчик отправил родителям смс со словами «Прощай, скажи спасибо учительнице» и ушел из дома. Родители сразу же обратились к волонтерам, в полицию и распространили информацию в социальных сетях. Мама мальчика рассказала «Комсомолке», что ребенок нашелся спустя несколько часов поисков.

- Прохожий заметил похожего мальчика на проспекте Мира. Он шел в сторону «Кристалла» из Николаевки. Очевидец сразу же позвонил по телефону из листовки, и я помчалась на машине туда. Смотрю, и правда, идет! По всей видимости, он не собирался возвращаться домой – оделся тепло, зимние перчатки с собой взял. Я пока не знаю о конфликте с учительницей, едем в полицию сейчас разбираться, - призналась нам мама мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU