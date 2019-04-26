Омичам, из-за паводка отрезанным от земли, привезли муку и газ в баллонах

СЕГОДНЯ 13:48 2019-04-26T13:48:44+03:00

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В Нижнеомском районе отрезанными от внешнего мира оказались сразу 5 населенных пунктов - село Новотроицк и деревни Воскресенка, Петропавловка, Радищево и Барышниково. Дорогу к ним размыло водой, поэтому к местным жителям можно добраться только на специальном транспорте. Из-за размытой дороги местные жители не могут самостоятельно привезти в села продукты, медикаменты и другие вещи. Все это привозят им спасатели на плавающем транспортере, только он может пройти через размытые дороги.

- Стало известно, что в пекарне в селе Новотроицк, обеспечивающей хлебобулочными изделиями жителей нескольких населенных пунктов, заканчивается мука. В кратчайшие сроки была проведена работа по организации ее доставки. АМГ на плавающем транспортере перевезла по бездорожью в пекарню четыре тонны муки. Помимо этого, местным жителям привезли еще десять газовых баллонов, - рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Омской области полковник Максим Рыбак.

Напомним, в минувшие выходные спасателям пришлось срочно эвакуировать ребенка с аппендицитом и доставлять его в больницу, скорая не могла проехать к мальчику из-за размытой дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU