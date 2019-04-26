В Омске из-за велогонки 1 и 8 мая перекроют центр

СЕГОДНЯ 13:29 2019-04-26T13:29:01+03:00

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В Омске в праздничные дни будут проводить соревнования по велосипедному спорту. Они пройдут 1 и 8 мая. Чтобы обеспечить безопасность участников соревнований в центре города перекроют несколько улиц.

В пресс-службе мэрии рассказали, что движение транспорта закроют на улице Ленина на участке от улицы Тарская до улицы Партизанская. Также перекроют и участок улицы Герцена от улицы Интернациональная до улицы Ленина. Движение ограничат 1 мая с 12.30 и до 17.00, а также 8 мая с 17.30 до 21.30 часов.

Для оповещения омичей там установят специальные временные дорожные знаки. Всех автомобилистов просят планировать поездки с учетом изменений в движении.

ИСТОЧНИК KP.RU