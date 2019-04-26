2019-04-26T13:29:01+03:00
Общество

В Омске из-за велогонки 1 и 8 мая перекроют центр

Ограничат движение на улицах Ленина и Герцена
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске из-за велогонки 1 и 8 мая перекроют центрВ Омске из-за велогонки 1 и 8 мая перекроют центрФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Омске в праздничные дни будут проводить соревнования по велосипедному спорту. Они пройдут 1 и 8 мая. Чтобы обеспечить безопасность участников соревнований в центре города перекроют несколько улиц.

В пресс-службе мэрии рассказали, что движение транспорта закроют на улице Ленина на участке от улицы Тарская до улицы Партизанская. Также перекроют и участок улицы Герцена от улицы Интернациональная до улицы Ленина. Движение ограничат 1 мая с 12.30 и до 17.00, а также 8 мая с 17.30 до 21.30 часов.

Для оповещения омичей там установят специальные временные дорожные знаки. Всех автомобилистов просят планировать поездки с учетом изменений в движении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Программа «Мир без слёз» в Омске: Областная детская клиническая больница получила 3 миллиона рублей на новое оборудование
«Прощай и скажи спасибо учительнице»: В Омске нашелся пропавший школьник, оставивший родителям странную записку
Омичам, из-за паводка отрезанным от земли, привезли муку и газ в баллонах
Абоненты Tele2 в Омске выбирают фантастику
В Омске водитель на «Лексусе» сбил мотоциклиста
В Омске на 21-й Амурской изменят схему движения
В Омске мать с сыном, устроившие смертельные пытки пенсионерке, получили 34 года тюрьмы
Омские подростки устроили фотосессию с ножом на крыше недостроенной высотки
Дорогие друзья! Готовимся к Первомаю
В Омске для дачников изменили расписание 2 электрички
Пропавшую омскую школьницу нашли в торговом центре
Хакер из Саратова взломал омский сайт и требовал денег за устранение поломки
В Омске пожилого инвалида избили до смерти кочергой и убили его кошку