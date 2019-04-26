В Омске водитель на «Лексусе» сбил мотоциклиста

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-26T13:03:33+03:00

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Авария случилась сегодня днем на улице Авиационная в Старом Кировске. 55-летний водитель на машине марки «Лексус» ехал по улице Володарского в направлении улицы Седова. На нерегулируемом перекрестке он не заметил мотоциклиста и столкнулся с ним, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В аварии сильно пострадал 27-летний водитель мотоцикла «Кайо», который ехал по улице Авиационная. Он получил тяжелые травмы. Приехавшие на место аварии медики экстренно увезли его в городскую больницу.

В социальных сетях во всем винят водителя «Лексуса», который выезжал со второстепенной дороги и не уступил мотоциклисту. Также возможно, что молодой водитель на мотоцикле ехал, значительно превышая скорость. Сейчас в причинах аварии будут разбираться инспекторы ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU