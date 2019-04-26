В Омске на 21-й Амурской изменят схему движения

СЕГОДНЯ 12:33 2019-04-26T12:33:54+03:00

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Новую схему движения на перекрестке улицы 21-я Амурская, 4-я Челюскинцев и 33-я Северная введут с 21 мая. В департаменте транспорта сообщили, что на светофоре на улице Челюскинцев установят дополнительную секцию - стрелку направо.Также движение направо с улицы 4-й Челюскинцев разрешат дополнительно в фазе, когда транспорт движется по улице 21-й Амурской со стороны путепровода.

Порядок фаз в работе светофоров теперь будет таким:

1 фаза — для транспорта, движущегося по улице 21-й Амурской со стороны улицы 27-й Северной и пешеходов, пересекающих проезжую часть от дома № 11 по улице 21-й Амурской до островка безопасности;

2 фаза — для транспорта, движущегося по улице 21-й Амурской со стороны путепровода, для поворота направо с улицы 4-й Челюскинцев, для пешеходов, пересекающих проезжую часть от дома № 12 по улице 21-й Амурской до островка безопасности;

3 фаза — для транспорта, движущегося по улице 33-й Северной и 4-й Челюскинцев во всех направлениях, а также для пешеходов, пересекающих проезжую часть от дома № 12 по улице 21-й Амурской до островка безопасности и дома № 33/3 до островка безопасности;

4 фаза — выделенная пешеходная фаза.

ИСТОЧНИК KP.RU