2019-04-26T12:10:23+03:00
Общество

В Омске мать с сыном, устроившие смертельные пытки пенсионерке, получили 34 года тюрьмы

Также они заплатят 1,5 миллиона дочери женщины
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске мать с сыном, устроившие смертельные пытки пенсионерке, получили 34 года тюрьмыВ Омске мать с сыном, устроившие смертельные пытки пенсионерке, получили 34 года тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Чудовищное убийство произошло в одном из домов в Советском округе Омска. Мать с сыном знали, что их знакомая 70-летняя женщина недавно получила пенсию. Сын со своей знакомой и матерью пришли в гости к пенсионерке и потребовали у нее денег. Пожилая женщина отказалась отдавать деньги, поэтому незваные гости стали искать полученную пенсию у нее в квартире.

Их поиски не увенчались успехом, поэтому мужчина отвел пенсионерку в отдельную комнату и избил ее. После этого он взял нож и нанес ей несколько ударов. Но женщина так и не сказала им о том, где хранит пенсию, поэтому сын с матерью решили добиться ответа другим способом – они включили утюг в розетку и стали пытать несчастную женщину. От многочисленных травм женщина скончалась на месте. Все трое были пьяны, когда совершали преступление.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, вину все трое признали лишь частично. Суд назначил молодому человеку 20 лет колонии строгого режима, а его матери 14 лет колонии общего режима. Знакомой сына удалось избежать тюрьмы – из-за того, что она не причинила пенсионерке вреда и активно сотрудничала со следователями, ей назначили 4 года лишения свободы условно. Также все трое должны будут заплатить дочери погибшей пенсионерки 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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