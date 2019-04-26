Омские подростки устроили фотосессию с ножом на крыше недостроенной высотки

СЕГОДНЯ 11:39 2019-04-26T11:39:57+03:00

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В социальных сетях внимательная женщина заметила у себя в ленте новостей фотографию девочки на крыше недостроенной высотке. Все происходило в районе, где она живет, недалеко от остановки «Поворотная». На снимке внимание привлекает нож в ногах у девушки.

- Сегодня просматривая новости, увидела пост девочки, лет 12, очень настораживают фото и место. Это недостроенные дома, остановка Поворотная. Почему есть доступ, как оказались там дети? Нужно что-то предпринять! - написала женщина.

Омичи беспокоятся за подростков, которые устроили опасную фотосессию на крыше недостроенного дома. Горожане ищут родителей девочки, для того, чтобы они поговорили со школьницей. Также неравнодушные люди призывают застройщиков лучше оградить территорию многоэтажки, чтобы туда не могли попасть дети.

ИСТОЧНИК KP.RU