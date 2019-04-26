2019-04-26T11:08:22+03:00
Общество

В Омске для дачников изменили расписание 2 электрички

Некоторые теперь будут ходить ежедневно
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске для дачников изменили расписание 2 электричкиВ Омске для дачников изменили расписание 2 электричкиФото: пресс-служба администрации города Омска
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С сегодняшнего дня, 26 апреля, для удобства омских дачников электропоезда, курсирующие на Татарском и Называевском направлениях, будут ходить каждый день. Об этом рассказали в пресс-службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

- Для удобства пассажиров, имеющих дачные участки на Татарском и Называевском направлениях, в период с 26 апреля по 30 сентября 2019 года электропоезда № 6666/6665 Омск - Калачинская - Омск и № 6565/6566 Московка - Драгунская - Московка, будут курсировать ежедневно, - рассказали в пресс-службе.

Омичей просят учитывать изменения в расписании и заранее планировать свои поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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