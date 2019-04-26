2019-04-26T10:07:53+03:00
Общество

Пропавшую омскую школьницу нашли в торговом центре

Ночевала она у подруги
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пропавшую омскую школьницу нашли в торговом центреПропавшую омскую школьницу нашли в торговом центреФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Накануне в полицию пришли родители 15-летней школьницы. Тэрру Александра ушла из дома по улице 20-го Партсъезда и вечером не вернулась домой. Родители юной омички попытались связаться со школьницей, но на звонки она не отвечала.

Сотрудники полиции весь день проверяли вокзалы и торговые центры. Также они опрашивали знакомых школьницы, чтобы понять, куда она могла пойти. Как сообщили в полиции, девочку вчера вечером нашли в торговом комплексе около десяти часов вечера. Она рассказала полицейским, что ночь провела у подруги. Противоправных действий в отношении нее не совершалось. Сейчас с ней и ее родителями проводит беседу инспектор по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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