Хакер из Саратова взломал омский сайт и требовал денег за устранение поломки

СЕГОДНЯ 09:42 2019-04-26T09:42:43+03:00

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Молодой хакер из Саратова нашел уязвимости в одном из омских сайтов для оплаты коммунальных платежей. Он взломал сайт, получил доступ к личным кабинетам пользователей и скопировал оттуда всю информацию. После этого 19-летний студент позвонил владельцам сайта и сообщил об утечке информации. За определенную сумму денег он пообещал владельцам устранить уязвимость в системе безопасности.

Однако юного хакера быстро вычислили сотрудники УФСБ России по Омской области. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, молодого человека осудили в Саратове. За неправомерный доступ к компьютерной информации хакеру назначили 12 месяцев обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU