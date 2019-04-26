2019-04-26T09:42:43+03:00
Общество

Хакер из Саратова взломал омский сайт и требовал денег за устранение поломки

Его наказали обязательными работами
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Хакер из Саратова взломал омский сайт и требовал денег за устранение поломкиХакер из Саратова взломал омский сайт и требовал денег за устранение поломкиФото: Евгения ГУСЕВА
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Молодой хакер из Саратова нашел уязвимости в одном из омских сайтов для оплаты коммунальных платежей. Он взломал сайт, получил доступ к личным кабинетам пользователей и скопировал оттуда всю информацию. После этого 19-летний студент позвонил владельцам сайта и сообщил об утечке информации. За определенную сумму денег он пообещал владельцам устранить уязвимость в системе безопасности.

Однако юного хакера быстро вычислили сотрудники УФСБ России по Омской области. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, молодого человека осудили в Саратове. За неправомерный доступ к компьютерной информации хакеру назначили 12 месяцев обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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