2019-04-26T09:24:17+03:00
Общество

В Омске пожилого инвалида избили до смерти кочергой и убили его кошку

Грабители хотели отобрать у него пенсию
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске пожилого инвалида избили до смерти кочергой и убили его кошкуВ Омске пожилого инвалида избили до смерти кочергой и убили его кошкуФото: Олег ЗОЛОТО
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Все произошло в селе Тамбовка Саргатского района Омской области. Двое омичей узнали, что 72-летний пенсионер недавно получил пенсию. Они дождались, пока пожилой мужчина уйдет в магазин и пробрались к нему в дом. Они долго искали деньги, но пенсионер неожиданно вернулся. Тогда они напали на пожилого инвалида и стали бить его кочергой и табуреткой, требуя денег. Пенсионер получил тяжелую черепно-мозговую травму и умер мгновенно, сообщили в региональном следкоме.

Грабители обыскали пенсионера, но не нашли денег и у него. В порыве злости они убили и кошку пожилого человека, а после скрылись. Через день сестра пожилого омича не смогла до него дозвониться и пошла в полицию. Стражи порядка нашли труп мужчины у него дома. По горячим следам следователи задержали двоих ранее судимых омичей, 25 и 35 лет. На них завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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